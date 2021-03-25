ДТП в Киеве: автомобиль перевернулся посреди дороги — есть пострадавшие Фото
В четверг, 25 марта, в Киеве произошло серьезное ДТП в Святошинском районе — на въезде в Киеве перевернулся легковой автомобиль.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.
Около 13:30 белый микроавтобус Wolkswagen перевернулся прямо посреди дороги. ЧП произошло неподалеку от остановки общественного транспорта "Нивка".
Предварительно, произошло столкновение двух авто, в результате одна из машин отлетела и перевернулась.
На месте уже работают правоохранители. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Из-за аварии на въезде в Киев образовались тянучки.
Как сообщил "Киев Оперативный", в результате ДТП несколько человек получили сотрясение мозга и были доставлены в больницу.
К счастью, обошлось без жертв.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло ДТП с участием спецтехники, демонтировавшей МАФы. После того как автомобиль КП "Киевблагоустройство" выехал на проспект Маяковского, его поджидали несколько неустановленных лиц на автомобилях, которые блокировали демонтаж МАФов. Эти автомобили догнали МАЗ, в лобовое стекло спецтехники бросили какой-то предмет, а после начали подрезать грузовик и угрожать физической расправой водителю.