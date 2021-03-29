У Києві авто нардепа 'Батьківщини' порушило ПДР: депутат обізвав патрульних 'чортами' і пригрозив звільнити. Відео

У Києві в понеділок, 29 березня, водій народного депутата Вадима Івченка від партії "Батьківщина", який також перебував у машині, грубо порушив правила дорожнього руху – перетнув подвійну суцільну смугу розмітки. У зв'язку з цим автомобіль зупинили патрульні.

Нардеп почав хамити співробітникам поліції і погрожувати їм. Відеозапис із місця інциденту опублікували у Facebook-групі "Зупини_Лося" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомляється, що Івченко називав патрульних, які спілкувалися з його водієм, "чортами" і говорив, що їх тепер звільнять. При цьому він знімав усе, що відбувалося, на камеру телефона, а потім пішов геть, перейшовши дорогу в недозволеному місці.

Водієві нардепа в підсумку виписали штраф за порушення ПДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який раніше залишив своє авто в недозволеному місці, сказав, що в таких великих містах, як Київ, не вистачає місць для паркування.