ТОП-5 будівель, що спотворюють Київ. Фото

У нашому чудовому місті дуже різноманітна архітектура. Саме за різноманітність обожнювали Київ письменники, поети та художники. Однак в останні десятиліття в столиці з'являються будівлі, яким місце, здавалося б, десь, але тільки не тут. І вони все одно з'являються, і всім доводиться миритися з новим обличчям уже й не такого древнього Києва.

OBOZREVATEL зібрав ТОП-5 найбільш жахливих будівель міста, в яких від архітектури лише назва.

Будинок-монстр на Подолі. Ось цей легендарний "шедевр зодчества" на вулиці Нижній Вал, 27-29 знають всі. Його почали споруджувати ще у 2008 році. До 2014 року в історичному центрі Подолу, де переважає малоповерхова забудова, з'явилася 12-поверхова та абсолютно безглузда споруда ЖК "Поділ-Престиж". Потворні величезні вежі підкреслюють незграбність будівлі.

Експерти вже багато разів висловлювалися, що в цьому місці можна споруджувати лише невисокі будинки, адаптовані під навколишню забудову. І скільки місто не бореться із забудовником, щоб той зніс зайві поверхи, останній сперечається з місцевою владою в судах. І це попри те, що у міста позиція конкретна – знести зайві поверхи споруди.

"Елегант", від якого сльозяться очі. Висотна багатоповерхівка неподалік від Центрального залізничного вокзалу Києва, на вулиці Жилянській, 118, впадає в око кожному, хто відвідує наше місто. На жаль, цю споруду просто неможливо не помітити.

Це перший житловий будинок Анатолія Войцеховського, фігуранта кримінальних справ про афери з нерухомістю. Замість дозволених 26 поверхів у високій частині будинку їх виявилося 32. А про стиль цього будинку і говорити не варто – його просто немає!

До того ж висотка контрастує з прилеглою забудовою. І можливо, колись, замість знесення історичних будівель будуть знищувати подібні ЖК.

"Ярославів град", та не той. Здавалося б, ну не може бути в історичному центрі міста, поблизу від Золотих Воріт побудовано цілий житловий комплекс, а ні! У нас можливо всяке. Ось і знакове місце на вулиці Бульварно-Кудрявській, 15 придбав забудовник заради цілого багатоповерхового ЖК.

Заради житлових будинків знесли легендарний Сінний ринок – символ торгівлі Києва радянської епохи. Біля його входу любили збиратися різні торговці й любителі антикваріату. Але. У 2005 році будівлю ринку демонтували, а через 8 років розпочали зведення багатоповерхового комплексу "Ярославів град". Цікаво, що б подумав сам великий київський князь Ярослав Мудрий про таке блюзнірство?

ЖК біля святині. ЖК "Fresco Sofia" на вулиці Олеся Гончара, 17-23 біля Софії Київської знають всі, адже його почали зводити прямо в охоронній зоні ЮНЕСКО. Через численні скандали забудовнику вдалося завершити тільки коробку будівлі, та й то з порушенням регламенту висотності. Міська влада начебто домовилася із забудовником про демонтаж зайвих поверхів, однак якщо ЖК буде добудовано, то він явно не впишеться в умиротворений пейзаж вуличок у Старому місті.

Чорний ТРЦ на тлі радянського модернізму. Цю споруду чорного кольору звели біля метро "Виставковий центр", прямо на площі перед модерністськими корпусами Київського національного університету імені Шевченка. Має справді дивний вигляд, чорна будівля закриває білосніжний корпус університету. Якщо раніше студенти з аудиторій могли дивитися на чудову архітектуру ВДНГ, то тепер вони будуть бачити цей ТРЦ, розташований біля метро, ЖК і звичайно ж нескінченну алею з кіосків.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві є "таємна церква", в яку нікого не впускають, через те що там розташований Інститут Академії наук України.