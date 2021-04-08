Штучний острів і набережна: в Києві створили нове місце для відпочинку

У Києві на Микільській слобідці облаштували нову набережну на березі Русанівської протоки.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Нова пам'ятка розташована поруч із комунальним пляжем "Веселка", який теж був капітально оновлений кілька років тому.

Локацію для відпочинку киян та гостей міста створює приватний забудовник. Тут уже встигли прокласти пішохідні доріжки, а також побудувати набережну.

А посеред Русанівської протоки навіть намили штучний острів. Правда, зараз на ньому, крім прапора України, нічого немає.

Зазначимо, що наведення ладу на прибережній зоні Микільської слобідки почали ще 2017 року. Тоді забудовник створив набережну з дитячими майданчиками біля Русанівського метромосту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві знайшли цікаве звалище для старих автомобілів. Воно розташовується на березі річки Дарниця, неподалік від ТЕЦ-4.