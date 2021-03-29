Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора КНУ

Обраний ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що президента Білорусі Олександра Лукашенка можуть позбавити звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, проте чіткої процедури позбавлення почесних звань поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Насправді на сьогодні немає процедури. Ми живемо в правовій державі, тому повинен бути механізм позбавлення таких звань", – сказав Бугров.

"Зараз історико-меморіальна комісія дала висновок вченій раді університету, що такого прецеденту не було ні в які роки. І на цьому дискусія припинилася, але вона не завершена. Це питання політико-правового характеру. Тому я буду пропонувати вченій раді створити комісію з фахівців юристів, істориків і політологів, щоб розробити якесь бачення про можливість позбавлення звання, щоб вчена рада це бачення прийняла. Якщо така політико-правова можливість є – це потрібно робити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка виграв Володимир Бугров – кандидат філософських наук, професор і проректор КНУ з науково-педагогічної роботи.