Приватна школа в Києві працювала попри суворий локдаун

Василь Михальчук Життя столиці 11:22, 6.04.2021 Оновлено: 11:50, 6.04.2021

У Києві за порушення карантину оштрафували школу "Мідград", що розташована на території ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Працівниками служби було перевірено 7 закладів освіти та 9 дитячих навчальних закладів і виявлено, що одна зі шкіл працювала попри суворий карантин.

"Щодо школи "Мідгард", яка працювала, незважаючи на заборону, складено протокол за ст. 44-3 КУпАП", – зазначили у Держпродспоживслужбі Києва.

Там також нагадали, що фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Києві вже провели моніторинг на 1414 об’єктах. Цікаво, що під час перевірки офісів жодних порушень не зафіксовано.

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