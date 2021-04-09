У Києві в палаючій квартирі знайшли дітей без ознак життя: хлопчиків реанімували рятувальники

У Деснянському районі Києва в п'ятницю, 9 квітня, пожежники врятували двох хлопчиків 2 і 6 років із палаючої квартири, а також жінку-сусідку.

Займання сталося близько 17:01 на вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87. Про це повідомляється на сайті столичного ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У квартирі на 14-му поверсі 16-поверхового житлового будинку вогнеборці виявили двох дітей без ознак життя.

"Пожежники миттю винесли дітей на свіже повітря і розпочали надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги", – вказано в повідомленні.

Медики прибули на місце НП о 17:40. "На щастя, саме завдяки наполегливості рятувальників і поліцейського, які "відкачували" малюків, діти отримали другий шанс на життя. Їх передали медикам і згодом госпіталізували", – розповіли в ДСНС.

Вогонь на площі 15 кв. м вдалося локалізувати о 17:20, на повну ліквідацію пішло ще 6 хвилин.

Окрім того, було врятовано жінку, жительку сусідньої квартири. Її з ознаками отруєння продуктами горіння також вивели з дому та передали медикам. Від госпіталізації мешканка столиці відмовилася.

Як пише Telegram-канал "Вартові еспресо", обидва хлопчики, попередньо, потрапили до реанімації.

На Facebook-сторінці dtp.kiev.ua зазначається, що бригада медиків була викликана о 17:05 та їхала до місця пожежі 35 хвилин. "Затримка приїзду швидкої пояснюється пандемією: практично всі бригади возять хворих на коронавірус", – ідеться в повідомленні.

За даними dtp.kiev.ua, врятовані діти – брати. "Дворічний у критичному стані, старший стабільніший", – розповіли у Facebook-групі.

Відео з місця інциденту:

Як раніше писав OBOZREVATEL: