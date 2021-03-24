До Печерського райсуду прийшли люди на підтримку затриманих під ОП. Фото

У середу, 24 березня під будівлею Печерського районного суду зібралися люди, щоб висловити підтримку затриманим учасникам акції протесту біля ОП, яка пройшла 21 березня 2021 року. Суд розглядав питання обрання запобіжного заходу лідеру руху "Гонор" Сергію Филимонову і ще трьом учасникам погрому Офісу президента.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Люди почали збиратися під будівлею суду близько 16:00. Всього на акцію підтримки затриманим прийшло не більш ніж сто осіб.

Основні вимоги учасників мітингу – це справедливий суд над затриманими. Учасники зборів запевнили, що акція має мирний характер.

Деякі люди прийшли зі спеціальними сумками з фотографіями учасників погромів під Офісом президента.

Крім учасників акції, біля суду чергують правоохоронці та бригада лікарів.

Біля суду були також поліцейські і бригада медиків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 24 березня, біля ОП проводили роботи з видалення написів із будівлі ОП, яка є пам'яткою архітектури національного значення.