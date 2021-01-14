Перші п'ять станцій метро Києва: опубліковані раритетні фото та відео

У Києві перші 5 станцій червоної лінії метрополітену було відкрито в 1960 році. Це "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро".

За пуском першого поїзда спостерігали робітники, які завершили будівництво київського метро, пише 44.

Ці станції будували ще в 1950-х. Унікальна "Арсенальна", яка є найглибшою у світі – 105,5 метрів, теж була в числі перших відкритих.

Її будівництво супроводжувалося певними труднощами через ґрунтові води. Варто зазначити, що купол станції "Арсенальна" не зводили на місці, а встановили в готовому вигляді, акуратно поставивши поверх станції.

На архівному відеозаписі можна побачити, як прокладали тунелі, а також як встановлювали усю атрибутику. Турнікетами станції було обладнано не відразу. Спершу пасажири проходили за допомогою звичайних паперових квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше для того, щоб скористатися київським метрополітеном, у турнікет потрібно було кинути 5-копійчану монету.