Нові велодоріжки, підпірні стінки та тривожні кнопки: як відбуваються ремонти доріг Києва

У Києві розпочалися капітальні ремонти доріг та вулиць у різних районах міста.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

На вулиці Милославській дорожники влаштували нижній шар асфальтового покриття на частині від вулиці Радунської до вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині. Зараз комунальники оновлюють і посилюють основу дороги, облаштовують нову систему зливової каналізації й міняють бордюри на вулиці Милославській.

Також триває капітальний ремонт вулиці Чорнобильської у Святошинському районі. Дорожники влаштовують основу для облаштування тротуарів і велодоріжок, монтують нові бордюри.

На вулиці Борщагівській оновили нижній шар покриття. Щоб воно слугувало довше, використовують сучасні матеріали та технології. Так, між основою проїжджої частини й нижнім шаром влаштували полімерну сітку.

Зміниться до невпізнанності й одна з найулюбленіших локацій киян та гостей міста – Пейзажна алея. Тут облаштують гранітне мощення. Крім того, на Пейзажці створять оглядові майданчики та підпірні стінки. Комунальники вже встановили на променаді камери відеонагляду і тривожну кнопку.

На Пейзажній алеї встановили тривожну кнопку. КК "Київавтодор"

На проспекті Степана Бандери завершують підготовку до фрезерування старого покриття, а сам капремонт важливої міської магістралі мають завершити до кінця 2021 року.

10 квітня також розпочинається капітальний ремонт Кільцевої дороги.

"На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка (у напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку Кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна", – розповіли в "Київавтодорі".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Бучанському районі Київської області турецька компанія збудує дорогу за 3 мільярди гривень.