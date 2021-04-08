Новые велодорожки, подпорные стенки и тревожные кнопки: как происходят ремонты дорог Киева

В Киеве начались капитальные ремонты дорог и улиц в разных районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На улице Милославской дорожники устроили нижний слой асфальтового покрытия на части от улицы Радунской до улицы Оноре де Бальзака на Троещине. Сейчас коммунальщики обновляют и усиливают основание дороги, обустраивают новую систему ливневой канализации и меняют бордюры на улице Милославской.

Также продолжается капитальный ремонт улицы Чернобыльской в Святошинском районе. Дорожники устраивают основу для обустройства тротуаров и велодорожек, монтируют новые бордюры.

На улице Борщаговской устроили нижний слой покрытия. Чтобы оно служило дольше, используют современные материалы и технологии. Так, между основанием проезжей части и нижним слоем устроили полимерную сетку.

Изменится до неузнаваемости и одна из самых любимых локаций киевлян и гостей города – Пейзажная аллея. Здесь обустроят гранитное мощение. Кроме того, на Пейзажке создадут обзорные площадки и подпорные стенки. Коммунальщики уже установили на променаде камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку.

На Пейзажной аллее установили тревожную кнопку. КК "Киевавтодор"

На проспекте Степана Бандеры завершают подготовку к фрезерованию старого покрытия, а сам капремонт важной городской магистрали должны завершить до конца 2021 года.

10 апреля также начинается капитальный ремонт Окружной дороги.

"На первом этапе будем обновлять участок от Одесской площади до улицы Луценко (в направлении Жулян). А планируем отремонтировать Окружную от Одесской площади до улицы Ватутина", – рассказали в "Киевавтодоре".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области турецкая компания построит дорогу за 3 миллиарда гривен.