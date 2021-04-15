Зниклу на Київщині дитину знайшли в ямі в лісосмузі: деталі

Зниклого 14 квітня в селі Рагівка Київської області 2-річного Богдана Уніченка знайшли приблизно за 5 кілометрів від будинку в лісосмузі.

Як розповів OBOZREVATEL керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, малюка передали медикам.

"Дитину розшукали працівники управління карного розшуку поліції Київської області. Він сидів в ямці, знесилений та переляканий. Поліцейські вкрили Богдана своєю курткою, дали печиво, привезли в село та передали лікарям. Медики оглянули його – візуально ніяких тілесних ушкоджень у нього немає. Але все ж хлопчика вирішили відвезти до Іванківської районної лікарні", – уточнив Нєбитов.

Дитину відвезли на медогляд у лікарню. Поліція Київської області

Як повідомляє ТСН, у поліції розповіли, як зник хлопчик.

"Батько вирішив піти в ліс, щоб нарубати дров. Богдан пішов разом із ним, але чоловік побачив це пізніше. Він сказав, щоб дитина йшла додому, оскільки будинок розташований біля лісу. Хлопчик розвернувся та пішов. Батьки намагалися самі знайти, але пошуки були марними", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, Богдан Уніченко зник із двору будинку. Мати помітила відсутність хлопчика близько 16:00. До правоохоронців батьки звернулися після 21:00.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, дитину почали шукати в навколишніх селах. Він уточнив, що було задіяно аеророзвідку. Крім того, в пошуках 2-річного Богдана Уніченка брали участь кілька тисяч волонтерів.

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