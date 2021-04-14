Мінкультури не вносить пам'ятки Києва до Держреєстру – КМДА

З 1509 пам'яток Києва, спрямованих із 2018 року до Міністерства культури України, було ухвалено рішення тільки щодо 23.

Як розповів директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, 21 об'єкт занесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України, ще двом – відмовлено, передає пресслужба Київради.

"Серед поданих до Мінкультури об‘єктів орієнтовно 1000-1100 – саме історичні будинки та садиби на кшталт нещодавно знесеного будинку Уткіна. Інша частина – пам'ятники, монументи та могили. Цікаво, що частина об‘єктів із цього переліку отримала статуси пам'яток у радянські часи за рішеннями місцевої ради, коли вона ще мала відповідні повноваження. Проте Мінкультури досі не внесло ці пам‘ятки до Держреєстру", – повідомив Никоряк.

За його словами, якщо за 2018 та 2019 роки в Держреєстр потрапив 21 об'єкт, то протягом 2020 року в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА так і не побачили жодного відповідного наказу Міністерства культури.

Зі свого боку заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський зазначив, що зволікання Мінкультури із внесенням історичних будівель у Державний реєстр є прямою загрозою для їх знищення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Києва знищили старовинну будівлю, більш відому як "будинок Уткіна".