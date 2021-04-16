Люди йшли пішки по колії: у Києві сталася НП на швидкісному трамваї

Василь Михальчук Життя столиці 09:51, 16.04.2021 Оновлено: 10:10, 16.04.2021

У п'ятницю, 16 квітня, в Києві в салоні швидкісного трамвая № 1 сталося задимлення.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

"У зв'язку з задимленням салону в трамваї №1 на Кольцова рух трамваїв тимчасово заблоковано. Частина людей прямо по шпалах іде на роботу", – розповіли там.

Відзначається, що надзвичайна подія сталася на бульварі Кольцова у Святошинському районі Києва.

У коментарі OBOZREVATEL у комунальному підприємстві "Київпастранс" розповіли, що затримка руху склала всього 3 хвилини, тож транспортного колапсу не було.

Зазначимо, що в "Київпастрансі" фіксують затримку транспорту, який не рухається понад 5 хвилин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві сталася серйозна пожежа в багатоповерхівці на проспекті Академіка Глушкова, 37. Під час ліквідації вогню бійці ДСНС врятували трьох людей, які опинилися у квартирі.

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