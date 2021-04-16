Люди шли пешком по рельсам: в Киеве случилось ЧП со скоростным трамваем

Василий Михальчук Жизнь столицы 09:51, 16.04.2021 Обновлено: 10:47, 16.04.2021

В пятницу, 16 апреля, в Киеве в салоне скоростного трамвая № 1 произошло задымление.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"В связи с задымлением в салоне в трамвае №1 на Кольцова движение транспорта временно заблокировано. Часть людей прямо по шпалам идёт на работу", – рассказали там.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева.

В комментарии OBOZREVATEL в коммунальном предприятии "Киевпастранс" рассказали, что задержка составила всего 3 минуты и транспортного коллапса не было.

Отметим, что в "Киевпастрансе" фиксируют задержку транспорта, который не движется более 5 минут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел серьезный пожар в многоэтажке на проспекте Академика Глушкова, 37. Во время ликвидации огня бойцы ГСЧС спасли троих человек, которые находились в квартире.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Захарова – о санкциях против России: Вашингтону придется расплачиваться

Пропавшего на Киевщине 2-летнего Богдана Униченко нашли живым. Фото

Китай заявил, что не признает Крым российским

Байден объявил ЧП из-за России и предупредил ее об "ответе на ответ"

Байден ввел санкции против России, выслал 10 дипломатов и объявил ЧП