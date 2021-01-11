Супермаркети в Києві вирішили перехитрити локдаун: як торгують "заборонкою"

Магазини в Києві йдуть на різні хитрощі і торгують товарами, продаж яких тимчасово заборонена через введений з 8 січня локдаун.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, наприклад, в одному з супермаркетів пропонують оформити таку продукцію через сайт і отримати на касі через 10 хвилин.

Теоретично, покупець може, перебуваючи в магазині, зробити заявку, зібрати в кошик дозволені товари і забрати разом з онлайн-замовленням.

Покупцям також пропонують придбати "заборонку", оформивши її на сайтах магазинів, і забрати особисто або через кур'єра.

У супермаркеті Metro, в Деснянському районі столиці, такі товари видаються через окрему точку, яку, за словами продавців, обладнали з іншого боку магазину.

На одному з найбільших речових ринків Києва – "Троєщинському" – всі торговельні точки закриті. За словами охоронців, вони відновлять свою роботу тільки після скасування локдауну.

Варто відзначити, що деякі покупці порушують карантинні обмеження, зокрема, носять маски опустивши нижче носа або зсунувши їх на лінію рота.

"Епіцентр" у Києві також збирає біля гіпермакети бажаючих зробити покупки. Покупці не дотримуються соціальної дистанції, не всі надягають маски, а деякі розважаються, роблячи селфі на фоні натовпу. Найчастіше порушують люди старшого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.