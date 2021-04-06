Локдаун у Києві: комунальники проводять дезінфекцію громадського транспорту. Фото

У Києві щодня весь громадський транспорт проходить посилену обробку дезінфекційними засобами через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У столичній підземці дезінфікують потяги та пасажирські зони. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого контакту – поручням ескалаторів, касовим підвіконням, ручкам вестибюльних дверей, турнікетам", – повідомили в КМДА.

Там також розповіли, що в салонах вагонів метро під час заходу в електродепо та на пункти технічного огляду проводиться аерозольна дезінфекція.

"Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не випускають", – зазначили в КМДА.

Наземний громадський транспорт КП "Київпастранс" та приватних перевізників також дезінфікують у посиленому режимі.

Працівники тролейбусних, трамвайних депо та автобусних парків щоранку перед виходом на маршрути проводять санітарну обробку всього рухомого складу, що залучений для перевезення пасажирів. Дезінфекція проходить у три етапи: зовнішня, внутрішня та обробка салонів дезінфікуючим засобом.

В КМДА нагадали, що внутрішня санітарна обробка салонів наземного громадського транспорту проводиться і впродовж дня – на кінцевих зупинках маршрутів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 5 квітня в громадським транспортом Києва користуються виключно працівники критичної інфраструктури.