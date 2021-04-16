На Великдень у Києві введуть нові карантинні обмеження, – Кличко

У Києві рішення про послаблення суворих обмежень чи про подовження їх дії міська влада буде ухвалювати, зважаючи на динаміку захворюваності та заповненості ліжок у лікарнях, проте, у будь-якому разі, у столиці розроблять додаткові протиепідеміологічні правила та заходи на Великдень і травневі свята.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив, у п'ятницю, 16 квітня, під час онлайн-брифінгу.

"Усе залежатиме від динаміки захворюваності й заповненості ліжок у лікарнях столиці – передусім обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації – зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І збільшується кількість смертей. Також у лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Однак вона залишається складною. Тому на Великдень і травневі свята у місті запровадять додаткові карантинні обмеження та правила.

"Саме тому ми подовжили дію карантину. І тепер багато чого залежить від самих киян. – Від того, наскільки вони свідомі та дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють. Нагадаю, рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. Зокрема і медики – інфекціоністи та епідеміологи. У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", – сказав Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві продовжили суворий локдаун до 30 квітня, через поширення коронавірусної хвороби.