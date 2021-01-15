Лікарі визнали, що в Києві аврал із COVID-19: хворих більше, ніж у статистиці

У Києві кількість хворих на COVID-19 у рази більша від офіційної статистики, тому що українці не роблять тести, а відразу починають лікування.

Про це OBOZREVATEL розповіли столичні медики. Сімейні лікарі зізналися, що не бачать сенсу відправляти пацієнтів на ПЛР-тести, особливо безкоштовні. Тому що все одно результати прийдуть через кілька днів, а людину лікувати потрібно зараз.

"Ми вже навчилися відрізняти коронавірус. І головне знаємо, який перебіг буде у хвороби, важкий чи ні. Тому починаємо відразу лікувати, а не тестувати. Тим більше ефективність наших ПЛР-тестів дуже низька. Я не знаю, в чому причина – в тому, як їх роблять або які тести закуповують", – анонімно поділилася сімейна лікарка Шевченківського району Києва.

Інша медикиня цього ж району додала, що хворих у столиці набагато більше, ніж показує статистика.

"Хворіють сім'ями, ніхто тести не хоче здавати, тому що і так ясно, що це коронавірус. Якщо в сім'ї немає літніх або людей із діабетом, хворим серцем, то ніхто на тести гроші не витрачає. Купують ліки. Але я б не сказала, що в мене стало менше пацієнтів, щодня телефон червоний від дзвінків. А після новорічних свят і відпусток готуюся просто до авралу", – зазначила лікарка.

Повний текст матеріалу про ситуацію з COVID-19 у Києві читайте найближчим часом на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області коронавірусом заразилися вже понад 186 тисяч осіб.