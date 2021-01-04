Коронавірусом у Києві заразилося 504 особи за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:43, 4.01.2021 Оновлено: 10:01, 4.01.2021

Протягом минулої доби, 3 січня, коронавірусом у Києві заразилося 504 особи.

У Київській області зафіксовано 301 нового зараженого. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковано вже 113 523 особи, в області – 60 842 хворих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок понеділка, 4 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 078 251 випадок коронавірусної інфекції. З них 4158 – виявлено за минулу добу.

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