Коронавирусом в Киеве заразились 504 человека за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:43, 4.01.2021 Обновлено: 10:01, 4.01.2021

За минувшие сутки, 3 января, коронавирусом в Киеве заразились 504 человека.

В Киевской области зафиксировали 301 нового зараженного. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 113 523 человека, в области – 60 842 больных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 4 января, в Украине официально подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции. Из них 4158 – обнаружено за прошедшие сутки.

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