На коронавірус у Києві захворіло 1377 осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:02, 31.12.2020 Оновлено: 09:08, 31.12.2020

За минулу добу, 29 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1377 осіб.

У Київській області зафіксували 669 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфікована вже 111 471 особа, в області – 59 204 хворих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні за добу майже 3 тисячі людей потрапили до лікарень із COVID-19. Станом на ранок четверга, 31 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 055 047 випадків коронавірусної інфекції.

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