Коронавирусом в Киеве заболели 1377 человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 09:02, 31.12.2020 Обновлено: 09:08, 31.12.2020

За минувшие сутки, 29 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек.

В Киевской области зафиксировали 669 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 111 471 человек, в области – 59 204 больных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19. По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции.

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Кияни Жизнь столицы

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