У лікарнях Києва найбільша кількість хворих із початку пандемії, – Кличко

Станом на п'ятницю, 26 березня, в лікарнях Києва лікуються 4252 хворих на коронавірус COVID-19. 2700 осіб перебувають у важкому стані.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, хворих у місті не поменшало.

"Сьогодні в лікарнях міста – найбільша кількість хворих із початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані та потребують кисневої підтримки. Усього в стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. З них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 осіб. На апаратах ШВЛ – 60 хворих. Заповнюваність ліжок у комунальних медустановах сьогодні – майже 77%", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що тільки за минулу добу, 25 березня, в Києві госпіталізовано 787 осіб. Це хворі – COVID-19, пацієнти з підозрою на коронавірус та пацієнти з пневмонією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через велику кількість пацієнтів із COVID-19 у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.