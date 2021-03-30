Київську обхідну дорогу почнуть будувати у 2021 році – Укравтодор

Уже влітку 2021 року має розпочатись будівництво Київської обхідної дороги протяжністю 150 кілометрів.

Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

"Мегапроєкт Укравтодору, Київська обхідна дорога, запланований реалізовуватися протягом 4 років. Проєкт будівництва Київської обхідної дороги є частиною ВКАД, що передбачає спорудження так званого напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. Він допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва", – розповіли в Укравтодорі.

КОД з’єднає автомобільні дороги М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса та Н-01 Київ – Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь та М-03 Київ – Харків та обхід м. Бровари.

КОД матиме п'ять ділянок, що мають розвантажити трафік і в Київській області:

ділянка від М-06 Київ – Чоп до М-05 Київ – Одеса протяжністю 35,2 км;

ділянка від М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп протяжністю 18,1 км;

ділянка від М-05 Київ – Одеса до Н-01 Київ – Знам’янка протяжністю 22,9 км;

ділянка – будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ – Знам’янка та Гора – Рогозів протяжністю 25,7 км;

ділянка від Гора – Рогозів до М-03 Київ – Харків протяжністю 9,7 км.

Схема Київської обхідної дороги. Укравтодор

Перші дві ділянки вже проєктуються, у березні 2021 було оголошено тендер на проєктування ще двох – наразі триває подання пропозицій.

"Уже влітку 2021 року матимемо проєкти перших ділянок та зможемо почати будівництво першої черги КОД. Так, за 4 роки маємо можливість завершити КОД повністю та розвантажити столицю від транспорту, а для транзитного транспорту створити комфортні умови проїзду нашою країною", – повідомили у відомстві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в Києві планують добудувати Дарницький міст, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід та дві станції метро на житловому масиві Виноградар.