Киевскую обходную дорогу начнут строить в 2021 году – Укравтодор

Уже летом 2021 года должно начаться строительство Киевской обходной дороги протяженностью 150 километров.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Мегапроект Укравтодора, Киевская обходная дорога, запланирован реализовываться в течение 4 лет. Проект строительства Киевской обходной дороги является частью БКАД, им предусматривается сооружение так называемого полукольца общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева", – рассказали в Укравтодоре.

КОД соединит автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход города Бровары.

КОД будет иметь пять участков, которые должны разгрузить трафик и в Киевской области:

участок от М-06 Киев – Чоп до М-05 Киев – Одесса протяженностью 35,2 км;

участок от М-07 Киев – Ковель – Ягодин к М-06 Киев – Чоп протяженностью 18,1 км;

участок от М-05 Киев – Одесса к Н-01 Киев – Знаменка протяженностью 22,9 км;

участок – строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев – Знаменка и Гора – Рогозов протяженностью 25,7 км;

участок от Гора – Рогозов до М-03 Киев – Харьков протяженностью 9,7 км.

Схема Киевской обходной дороги. Укравтодор

Первые два участка уже проектируются, в марте 2021 был объявлен тендер на проектирование еще двух – пока продолжается представление предложений.

"Уже летом 2021 получим проекты первых участков и сможем начать строительство первой очереди КОД. Таким образом, за 4 года есть возможность завершить КОД полностью и разгрузить столицу от транспорта, а для транзитного транспорта создать комфортные условия проезда по нашей стране", – сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве планируют достроить Дарницкий мост, Подольско-Воскресенский мостовой переход и две станции метро на жилом массиве Виноградарь.