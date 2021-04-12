Київ накриють потужні зливи

Київ до кінця робочого тижня атакують атмосферні фронти зі зливами та поривами вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, з понеділка до середи в Києві буде панувати комфортна погода, а незначні опади можливі лише в понеділок. Вночі стовпчики термометра не будуть опускатися нижче +6 градусів, а вдень піднімуться до +16.

А ось у четвер, 15 квітня, в столиці почнуться дощі. До того ж температура повітря знизиться незначно. Вночі похолодає до +6, а вдень потеплішає до +14 градусів.

Погана погода збережеться і в п'ятницю, 16 квітня. Зливи йтимуть весь день. Також синоптики обіцяють пориви вітру 7-12 м/с.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, квітень і травень в Україні 2021 року будуть відрізнятися нестійкою погодою. Зміни відбуватимуться кожні 4-5 днів.