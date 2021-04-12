Киев накроют мощные ливни

Киев до конца рабочей недели атакуют атмосферные фронты с ливнями и порывами ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, с понедельника по среду в Киеве будет царить комфортная погода, а осадки возможны лишь в понедельник. Ночью столбики термометра не будут опускаться ниже +6 градусов, а днем поднимутся до +16.

А вот в четверг, 15 апреля, в столице начнутся дожди. При этом температура воздуха снизится незначительно. Ночью похолодает до +6, а днем потеплеет до + 14 градусов.

Ненастная погода сохранится и в пятницу 16 апреля. Ливни будут идти весь день. Также синоптики обещают порывы ветра 7 -12 м/с.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодой. Перемены будут происходить каждые 4-5 дней.