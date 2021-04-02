До Києва прийдуть дощі та холоди

Після теплого початку робочого тижня в Києві починається період похолодання, що триватиме до 8 квітня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у п'ятницю, 2 квітня, в місті буде мінлива погода, зі справжніми весняними зливами. Температура повітря не підніметься вище позначки +10 градусів. Водночас у місті ще й очікуються пориви вітру 7-12 м/с.

У суботу, 3 квітня, вночі показники термометра не опустяться нижче позначки +1 градус, а вдень потеплішає до +9. Правда, опадів не прогнозується.

У неділю, 3 квітня, в столиці збережеться прохолодна погода. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1 градуса, а вдень не піднімуться вище +9. Вдень можливий невеликий дощ.

Зазначимо, що з 29 березня до столиці прийшла справжня весна. У багатьох дворах вже розпускаються перші квіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні погода з потепління 1 квітня зміниться похолоданням 2-го числа і на вихідних – температура повітря опуститься на 3-5 градусів. Також очікуються опади.