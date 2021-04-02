В Киев придут дожди и холода

После теплого начала рабочей недели в Киеве начинается период похолодания, который продлится до 8 апреля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в пятницу, 2 апреля, в городе будет переменчивая погода, с настоящими весенними ливнями. Температура воздуха не поднимется выше отметки + 10 градусов. При этом, в городе еще и ожидаются порывы ветра 7-12 м/с.

В субботу, 3 апреля, ночью показатели термометра не опустятся ниже отметки+ 1 градус, а днем потеплеет до + 9. Правда, осадков не ожидается.

В воскресенье, 3 апреля, в столице сохранится прохладная погода. Ночью столбики термометра опустятся до + 1 градуса, а днем не поднимутся выше +9. Днем возможен небольшой дождь.

Отметим, что с 29 марта в столицу пришла настоящая весна. Во многих дворах уже распускаются первые цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине погода с потепления 1 апреля изменится похолоданием 2-го числа и в выходные – температура воздуха опустится на 3-5 градусов. Также ожидаются осадки.