COVID-19 у Києві: за добу хворобу виявили в понад 500 осіб

У Києві протягом минулої доби, 11 квітня, зареєстрували 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 60 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590), Києві (537) та Київській (477) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 7856 громадян, серед нових хворих – 355 дітей та 119 медпрацівників. Було госпіталізовано 2770 осіб, летальних випадків – 287. На ранок 12 квітня загальна кількість заражень досягла 1 861 105 осіб.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 1216 українців.

Станом на понеділок, 12 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 136,6 млн осіб. За минулий день виявили 631 408 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш як 109,8 млн.

Статистика COVID-19 в Україні. Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до кінця 2021 потрібно вакцинувати більшу частину населення України. Міністерство охорони здоров'я має забезпечити 47 млн уколів.