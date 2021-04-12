COVID-19 в Киеве: за сутки болезнь выявили у более 500 человек

В Киеве в течение прошлых суток, 11 апреля, зарегистрировали 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 60 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 7 856 граждан, среди новых больных – 355 детей и 119 медработников. Были госпитализированы 2 770 человек, летальных случаев – 287. На утро 12 апреля общее количество заражений достигло 1 861 105 человека.

Прививку против коронавируса за сутки получили 1 216 украинцев.

По состоянию на понедельник, 12 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 136,6 млн человек. За минувший день выявили 631 408 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 109,8 млн.

Статистика COVID-19 в Украине. Facebook Максима Степанова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца 2021 нужно вакцинировать большую часть населения Украины. Минздрав должен обеспечить 47 млн уколов.