COVID-19 продовжив атакувати Київ: заразилися понад 1200 осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:01, 27.03.2021

За минулу добу, 26 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1 226 осіб.

У Київській області зафіксували 1273 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 158 993 киян, в області – 92 672.

Померли від COVID-19 в Києві всього 3 274 людини (+39 за добу), вилікувалися 104 617 пацієнтів (+464). Продовжують боротися з вірусом 51 102 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, київські лікарні забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, місць практично не залишилося. Машини швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих.

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