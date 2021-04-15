Колапс на дорогах і в громадському транспорті Києва створили роботодавці, – Рубан

Під час локдауну в Києві виник ажіотаж навколо роботи громадського транспорту та численні затори на дорогах через роботодавців, які не дослухалися до закликів столичної влади.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан. "Є велике навантаження на громадський транспорт через видачу понад 500 тисяч перепусток. Той, хто не отримав перепустку, використовує автомобільний транспорт. В результаті щодня в місті Києві ми спостерігаємо чисельні корки", – зауважив він.

За словами чиновника, складна ситуація із громадським транспортом та корками у Києві виникла через те, що роботодавці не дозволили людям, які можуть працювати дистанційно, працювати вдома.

"Сьогодні роботодавці ігнорують протиепідемічні заходи", – заявив Рубан.

Він додав, що у столиці видано майже півмільйона перепусток, і через це виникло велике навантаження на громадський транспорт. В цьому контексті Рубан наголосив, що перепустки розраховані виключно на працівників критичної інфраструктури міста Києва, щоб місто було життєздатне.

Посадовець наголосив, що "план Б" – компромісний варіант між жорстким локдауном та помірним карантином – в місті не розглядається.

"Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До 30 квітня воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільно і неможливо. Далі будемо дивитись по ситуації станом на кінець квітня", – пояснив Рубан.

Як писав OBOZREVATEL, 14 квітня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус локдаун в столиці продовжено до 30 квітня. Мер закликав роботодавців по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи або надати їм відпустки.