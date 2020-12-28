Проект кінотеатра 'Київська Русь' після ремонту і 40 років тому: в мережі показали фото

У мережі показали візуалізацію оновленого фасаду кінотеатру "Київська Русь" у столиці України.

Як повідомила перша заступниця директора "Київкінофільму" Лариса Зубенко у Facebook, офіційно проєкт представлять 2021 року.

"На базі кінотеатру хочуть створити сучасний мультифункціональний культурний центр із впровадженням новітніх технологій кінопоказу", – зазначила вона.

Також вже зроблено технічне обстеження будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем будівлі для визначення можливості виконання капітального ремонту.

Кінотеатр "Київська Русь" – найбільший комунальний кінотеатр Києва, в ньому є два зали на 1192 місця і 176 місць, був побудований 1982 року на місці колишнього кінотеатру "Комунар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці реорганізують також кінотеатри "Братислава", "Лейпциг", "Ленінград", "Росія", "Флоренція", "Кінотеатр ім. Т.Шевченка" та "Загреб".