'Київміськбуд' під керівництвом Ігоря Кушніра назвали найстабільнішим забудовником столиці

Холдингова компанія "Київміськбуд" під керівництвом чинного президента Ігоря Кушніра на сьогоднішній день є одним з найбільш стабільних і вагомих забудовників на ринку нерухомості столиці.

Про це йдеться у матеріалі "Головний по нових квартирах. Хто, як і чому став найбільшим забудовником столиці", опублікованому в журналі "Новое время".

Автор матеріалу нагадує, що саме "Київміськбуд" підхопив і взяв на себе зобов'язання добудувати більшість житлових комплексів компанії "Укрбуд".

"В минулому році КМБ встиг ввести в експлуатацію перші з п'яти будинків Укрбуду – Харківський, Новомостицький, Гармонія, Пектораль і Сонячна Рів'єра. Разом з довірою Зеленського компанія отримала прихильність міськвлади і держчиновників. Київрада звільнила об'єкти Укрбуду від пайової участі, а створює проблеми забудовникам Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) хоч і зі скрипом, але видає дозволи на введення об'єктів в експлуатацію", – пишуть журналісти.

Відзначається, що це дозволило КМБ набрати істотну вагу на столичному ринку житлової нерухомості і вирватися на перше місце в рейтингу найбільших девелоперів регіону, який склали НВ і ріелторський сервіс Лун.

"Присутність муніципального капіталу в балансі КГС не тільки схилило Зеленського передати компанії будівництва Укрбуду, а й допомогло їй завоювати прихильність покупців квартир. Ті, засмучені регулярними банкрутствами будівельних бізнесів, все більше довіряють КМБ, чиї фінансові зобов'язання де факто гарантовані київською владою", – йдеться у тексті.

Проєкти УкрбудДевелопмент істотно розширили портфель КМБ. Холдинг прийняв на баланс 18 таких об'єктів. Залишився ще один – Солар Сітіна вул. Святошинської. Процес затягується, оскільки по цій будові йде процедура санації, до питання притягнутий суд.

"Ми чекаємо закінчення всіх процедур, щоб Київміськбуд міг на законних підставах прийняти цей комплекс. Він буде фінальним", – зазначає в коментарі Ігор Кушнір. Загалом заручниками ситуації з "Укрбуд" стали понад 13 тисяч осіб.

Автор тексту зазначає, що в руках у КМБ потужний інструмент – інвестори будівництва, які повністю підтримують ініціативи компанії.

"Ми розуміємо, що квартири будуть добудовані, і постійно перебуваємо в діалозі із забудовником", – розповів НВ на умовах анонімності один з них.

"Це розуміє і місто, яке все ж йде на поступки своій компанії. Наприклад, на засіданні Київради в липні минулого року депутати звільнили усі будівництва Укрбуду від сплати пайового внеску. Вчинити так депутатів закликав особисто мер Віталій Кличко.

"Давайте серйозно ставитися до питання підтримки вкладників Укрбуду. Це важливо, тому що тисячі людей чекають своє житло, в будівництво якого вже вклали кошти", – зауважив градоначальник.

Компанія проводить переговори з Мінфіном про виділення держгарантій на 2 млрд грн для добудови об'єктів Укрбуду.

"Уже підготовлено проєкт постанови Кабміну, позначений банк, який видає кредит, істотні умови договору. Можна вже сказати, що ми на фінішній прямій у питанні отримання необхідних грошей під гарантії держави", – цитує видання Кушніра.

Крім "укрбудівських", компанія розвиває і власні проєкти. Цього року холдинг розраховує ввести в експлуатацію чи не рекордну кількість житла – приблизно 680 тис. кв м, плюс близько 200 тис. на колишніх об'єктах Укрбуду.

Все це, як відзначають експерти, можливо саме завдяки особистим якостям і контролю з боку президента Ігоря Кушніра.