Київ зранку накрив туман: на дорогах утворилися затори

У Києві вранці 29 грудня туман, а видимість на дорогах – 200-500 метрів.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду.

За даними Google Maps, затори в бік правого берега утворилися на мостах Патона, Південному і Метр (щоб подивитися карти, проскрольте сторінку до кінця).

Проблеми з рухом спостерігають на проспектах Перемоги, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Валерія Лобановського, Броварському та Голосіївському.

Тягучки утворилися на вулицях Олени Теліги, Великій окружній, Набережно-Рибальській, Набережному шосе та проспекті Академіка Глушакова на в'їзді до Києва.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 29 грудня погода на заході і півночі України буде дощовою. Крім того, на всій території країни очікують на штормовий вітер і густий туман.