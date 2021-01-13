Київ посилює підтримку бізнесу на час пандемії коронавірусу

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) розповіли, як 2020 року стимулювали бізнес і промисловість, а також про соціальну підтримку громадян.

Зокрема, було підписано меморандуми з Асоціацією експортерів і імпортерів "ЗЕД", а також з Українською асоціацією бізнесу й торгівлі. Про це "КиевVласть" стало відомо від підписантів.

Завдання документів – сприяти просуванню столичних виробників, зокрема, на ринки ЄС. Ініціатором цієї роботи став Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

створили єдиний підхід до підготовки й ухвалення регуляторних актів;

відкрили першу в столиці муніципальну кав'ярню;

забезпечили суворе дотримання санітарних і карантинних норм під час проведення ярмарків і скоротили витрати на 30%.

За підсумками 2020 року, відбулися 1703 ярмарки, зокрема 1138 сезонних і 565 сільськогосподарських. У них узяли участь 74 тис. суб'єктів господарювання, реалізовано близько 44 тис. тонн продукції. Кожен ярмарок пройшов із суворим дотриманням карантинних і санітарних обмежень.

У Департаменті зазначають: у період пандемії ярмарки стали інструментом підтримки бізнесу і киян. Для одних – це можливість збути виготовлену продукцію, для інших – купити якісні фермерські товари за доступними цінами.

За словами Володимира Костикова, якого 1 грудня 2020 року призначили в.о. директора Департаменту, у столиці й далі діє муніципальна програма "Карта киянина". За її допомогою соціально незахищені жителі Києва можуть купувати товари зі знижкою від 20 до 70%. Наприклад, "соціального" хліба за рік продали близько 2,2 тис. тонн: зі знижкою 70% – 9,8 тонни, 60% – 44,2 тонни, 50% – 20,6 тонни, 25% – 1913,2 тонни, 20% – 250,1 тонни.

Реалізацію програми, а також заходи щодо стимулювання бізнесу й виробництва, продовжать у 2021 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ продовжить пільги для столичного бізнесу, які було введено в березні, на початку карантину.