Київ іде на 16-денний локдаун: усі заборони та обмеження

З 00:00 8 січня до 00:00 25 січня в Києві буде діяти локдаун через епідемію коронавірусу.

Як повідомили в міській держадміністрації, закривають кафе, ресторани, ТРЦ, спортзали, басейни. Також заборонять проведення концертів, роботу ковзанок й інших святкових атракціонів (щоб подивитися повний список додаткових обмежень у різних сферах, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас дозволено працювати продовольчим магазинам, аптекам, банкам, готелям і громадському транспорту.

Торгівля і громадське харчування

На 16 днів заборонено прийом відвідувачів у ресторанах, кафе і барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати на винос і доставляти їжу додому.

Також під забороною непродовольчі магазини, ТЦ (тільки доставка), робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Зможуть працювати магазини, більше ніж 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Дозволено також торгівля паливом.

Побутове обслуговування

Заборонено приймати відвідувачів суб'єктам господарювання у сфері побутового обслуговування.

Зможуть працювати фінансові установи, інкасатори і перевізники валютних цінностей, також оператори поштового зв'язку, автозаправки (без зон харчування), СТО.

Можна проводити медичну практику, ветеринарну практику.

Перукарні та салони краси – тільки за попереднім записом.

Готелі продовжать свою роботу, але зони спільного харчування тільки з 6:00 до 11:00.

Культура, дозвілля, спорт

Забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Закриваються спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Заборона не стосується спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів.

Новорічні локації

Буде зупинено роботу святкових концертів, ярмарків, зокрема продуктових, атракціонів, катків тощо.

Освіта

Забороняється відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти.

Тобто, зимові канікули триватимуть до 10 січня. Опісля навчальні заклади будуть працювати дистанційно. У звичайному режимі продовжать роботу тільки дитячі садки.

Транспорт

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі – працюватиме, однак інтервал руху можуть змінити.

Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро, ​​щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах поїздів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посилення карантину з 8 до 24 січня може бути скасовано, перенесено або скориговано через зниження статистики захворюваності на COVID-19.