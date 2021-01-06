Киев уходит на 16-дневный локдаун: все запреты и ограничения

С 00:00 8 января до 00:00 25 января в Киеве будет действовать локдаун из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщили в городской госадминистрации, закрывают кафе, рестораны, ТРЦ, спортзалы, бассейны. Также запретят проведение концертов, работу катков и других праздничных аттракционов (чтобы посмотреть полный список дополнительных ограничений в разных сферах, проскролльте страницу до конца).

При этом разрешено работать продовольственным магазинам, аптекам, банкам, гостиницам и общественному транспорту.

Торговля и общественное питание

На 16 дней запрещается прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять еду домой.

Также под запретом непродовольственные магазины, ТЦ (только доставка), работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Смогут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Разрешается также торговля топливом.

Бытовое обслуживание

Запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования в сфере бытового обслуживания.

Смогут работать финансовые учреждения, инкассаторы и перевозки валютных ценностей, также операторы почтовой связи, автозаправки (без зон питания), СТО.

Можно проводить медицинскую практику, ветеринарную практику.

Парикмахерские и салоны красоты – только по предварительной записи.

Отели продолжат свою работу, но зоны общего питания только с 6:00 до 11:00.

Культура, досуг, спорт

Запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Закрываются спортивные залы, фитнес-центры, бассейны. Запрет не касается спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров.

Новогодние локации

Будет остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Образование

Запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования.

То есть зимние каникулы продлятся до 10 января. После учебные заведения будут работать дистанционно. В обычном режиме продолжат работу только детские сады.

Транспорт

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – будет работать, однако интервал движения может быть изменен.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, усиление карантина с 8 по 24 января может быть отменено, перенесено или скорректировано из-за снижения статистики заболеваемости COVID-19.