До Києва йдуть сильні морози зі снігом

Анна Прийма Кияни 10:56, 11.01.2021 Оновлено: 11:06, 11.01.2021

У Києві очікується значне зменшення погодних температур, на 14-січня прогнозується до -14 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, морози принесе холодна повітряна маса арктичного походження.

З 11 до 13 січня ще буде помірно холодно – від -4 до -6 удень, місцями опади, вітер північно-східний.

Похолодання триватиме до 19 січня, в нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14 ... -20 градусів, прогнозують снігопади.

Прогноз на 14 січня
Прогноз на 11 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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