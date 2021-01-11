В Киев идут сильные морозы со снегом

Анна Прийма Кияни 10:56, 11.01.2021 Обновлено: 11:06, 11.01.2021

В Киеве ожидается значительное уменьшение погодных температур, к 14 января прогнозируется до -14 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, морозы принесет холодная воздушная масса арктического происхождения.

С 11 по 13 января еще будет умеренно холодно – от -4 до -6 днем, местами осадки, ветер северный.

Похолодание продлится до 19 января, в ночные часы столбики термометров опустятся до -14... -20 градусов, прогнозируют снегопады.

Прогноз на 14 января
Прогноз на 11 января

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"

Лукашенко – об отношениях с Украиной: я зла не держу на Володю Зеленского

В мире вакцинировали от коронавируса уже более 24 млн человек. Карты

Пять фактов о Гольдмане. Что известно о человеке, организовавшем "тайную вакцинацию" для украинских VIP’ов

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна