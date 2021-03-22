У Києві охоронець супермаркету на людях побив жінку: його звільнили

У Києві охоронець і відвідувачка супермаркету влаштували розбірки з рукоприкладством.

Інцидент стався в одній із торгових точок відомої в Україні мережі на вул. Берковецькій. Відповідним відео в понеділок, 22 березня, поділився "Київ Оперативний" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На сайті НПУ вже вказано що працівника поліції охорони було звільнено, а його безпосереднього керівника знято з посади. Також начальнику столичного управління поліції охорони оголошено догану.

За цим фактом призначено службове розслідування. Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як видно на записові, знятому очевидцем, жінка перебувала в приміщенні без маски. Можливо, конфлікт був пов'язаний із цим, хоча початку інциденту на ролику немає.

Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в ділянку голови. Його опонентка також застосовувала силу, зокрема, штовхнула працівника магазину ногою. Під час одного з ударів жінка оступилася та впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.

Крім того, кілька разів телефон відвідувачки супермаркету опинявся на землі, а та вимагала його повернути.

Чоловік б'є жінку Скрин відео

Відвідувачка супермаркету відбивається ногою Скрин відео

Додамо, серед очевидців розбірок розв'язалася дискусія про те, хто винен у цій ситуації. Думки чоловіків, які обговорювали конфлікт, розділилися.

Конфлікт у столичному супермаркеті Скрин відео

"Ким би не була ця пані, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима", – висловили свою позицію автори Telegram-каналу.

Обережно, 18+! Джерело ролика – Telegram-канал "Київ Оперативний":

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив відвідувачеві голову. Попередньо, той нібито намагався вкрасти торт.