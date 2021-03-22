В Киеве охранник супермаркета на людях избил женщину: его уволили

Дарья Дурова Книга жалоб 20:47, 22.03.2021 Обновлено: 14:26, 23.03.2021

В Киеве охранник и посетительница супермаркета устроили разборки с рукоприкладством.

Инцидент произошел в одной из торговых точек известной в Украине сети по ул. Берковецкой. Соответствующим видео в понедельник, 22 марта, поделился "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На сайте НПУ уже указано, что работник полиции охраны был уволен, а его непосредственного руководителя сняли с должности. Также начальнику столичного управления полиции охраны объявлен выговор.

По данному факту назначено служебное расследование. Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Как видно на записи, снятой очевидцем, женщина находилась в помещении без маски. Возможно, конфликт был связан с этим, хотя начала инцидента на ролике нет.

Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. Его оппонентка также применяла силу, в частности, пнула работника магазина ногой. Во время одного из ударов женщина оступилась и упала на пол, но быстро поднялась и конфликт продолжился.

Кроме того, несколько раз телефон посетительницы супермаркета оказывался на земле, а та требовала его вернуть.

Мужчина бьет женщину
Скрин видео
Посетительница супермаркета отбивается ногой
Скрин видео

Добавим, среди очевидцев разборок развязалась дискуссия о том, кто виноват в этой ситуации. Мнения мужчин, которые обсуждали конфликт, разделились.

Конфликт в столичном супермаркете
Скрин видео

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустима", – высказали свою позицию авторы Telegram-канала.

Осторожно, 18+! Источник ролика – Telegram-канал "Киев Оперативный":

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком охранник супермаркета разбил посетителю голову. Предварительно, тот якобы пытался украсть торт.

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Кияни Книга жалоб

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