У Києві чоловік плюнув у касирку на АЗС через зауваження про маску. Відео

Дар'я Дурова Книга скарг 19:31, 8.04.2021 Оновлено: 19:42, 8.04.2021

У Києві чоловік плюнув у касирку магазину на АЗС після зауваження про відсутність маски. У четвер, 8 квітня, його розшукали правоохоронці.

Патрульна поліція столиці повідомила в Telegram, що поки інспектори оформили на чоловіка постанову про порушення правил карантину (ст. 44-3 КпАП).

"Громадянина доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його діям", – ідеться в повідомленні.

Українець, який плюнув у касирку
Telegram / Патрульна поліція Києва

Зазначимо, що копи відреагували на відео інциденту, яке з'явилося в соцмережах днем раніше, 7 квітня. Роликом, зокрема, поділився у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На записі видно емоційну розмову співробітниці магазина та клієнта. Останній був без маски. В якийсь момент чоловік нахилився над прилавком і плюнув у дівчину.

Чоловік сперечався з касиркою
Скриншот відео
Винуватець конфлікту зник на авто
Скриншот відео

Автори спільноти розповіли, що інцидент стався на АЗС за адресою Харківське шосе, 68.

Окрім того, "Київ Оперативний" знайшов кривдника дівчини в соцмережах. За їхніми даними, це Віталій Олександрович Бяльський 1975 року народження. Родом він із Кривого Рогу.

Прикметно, що у своєму акаунті в соціальній мережі чоловік ділився публікацією новини про особу, що відмовилася носити маску.

Віталій Олександрович Бяльський
Telegram / Київ Оперативний
Чоловік зробив репост історії про масковий скандал
Telegram / Київ Оперативний
Скриншот
Скриншот
Повідомлення пресслужби патрульної поліції
Скриншот

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • У Києві через зростання захворюваності на COVID-19 із 5 квітня ввели жорсткий локдаун. Центральний залізничний вокзал "Київ-Пасажирський" продовжує працювати, але правоохоронці перейшли на посилений режим роботи, оскільки багато пасажирів cкандалять і не хочуть носити маски.

  • Мер столиці Віталій Кличко заявив, що якщо в місті не покращиться ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, то суворий локдаун можуть продовжити до 10 травня.

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