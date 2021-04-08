В Киеве мужчина плюнул в девушку-кассира на АЗС из-за замечания о маске. Видео

Дарья Дурова Книга жалоб 19:31, 8.04.2021 Обновлено: 19:42, 8.04.2021

В Киеве мужчина плюнул в кассира магазина на АЗС после замечания об отсутствии маски. В четверг, 8 апреля, его разыскали правоохранители.

Патрульная полиция столицы сообщила в Telegram, что пока инспекторы оформили на мужчину постановление о нарушении правил карантина (ст. 44-3 КоАП).

"Гражданина доставили в Дарницкое управления полиции для выяснения обстоятельств произошедшего на АЗС и предоставления правовой квалификации его действий", – сказано в сообщении.

Украинец, который плюнул в кассира
Telegram / Патрульная полиция Киева

Отметим, что копы отреагировали на видео инцидента, которое появилось в соцсетях днем ранее, 7 апреля. Роликом, в частности, поделился в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На записи видно эмоциональный разговор сотрудницы магазина и клиента. Последний был без маски. В какой-то момент мужчина наклонился над прилавком и плюнул в девушку.

Мужчина спорил с кассиром
Скриншот видео
Виновник конфликта скрылся на авто
Скриншот видео

Авторы сообщества рассказали, что инцидент произошел на АЗС по адресу Харьковское шоссе, 68.

Кроме того, "Киев Оперативный" нашел обидчика девушки в соцсетях. По их данным, это Виталий Александрович Бяльский 1975 года рождения. Родом он из Кривого Рога.

Примечательно, что в своем аккаунте в социальной сети мужчина делился публикацией новости о человеке, который отказался носить маску.

Виталий Александрович Бяльский
Telegram / Киев Оперативный
Мужчина сделал репост истории о масочном скандале
Telegram / Киев Оперативный
Скриншот
Скриншот
Сообщение пресс-службы патрульной полиции
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 апреля ввели жесткий локдаун. Центральный железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский" продолжает работать, но правоохранители перешли на усиленный режим работы, поскольку многие пассажиры cкандалят и не хотят носить маски.

  • Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если в городе не улучшится ситуация с распространением коронавирусной болезни, то строгий локдаун могут продлить до 10 мая.

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Кияни Книга жалоб

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