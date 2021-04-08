У Києві чоловік плюнув у касирку на АЗС через зауваження про маску. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Книга скарг
3 хвилини
2,6 т.
У Києві хам плюнув у касирку

У Києві чоловік плюнув у касирку магазину на АЗС після зауваження про відсутність маски. У четвер, 8 квітня, його розшукали правоохоронці.

Патрульна поліція столиці повідомила в Telegram, що поки інспектори оформили на чоловіка постанову про порушення правил карантину (ст. 44-3 КпАП).

"Громадянина доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його діям", – ідеться в повідомленні.

Українець, який плюнув у касирку

Зазначимо, що копи відреагували на відео інциденту, яке з'явилося в соцмережах днем раніше, 7 квітня. Роликом, зокрема, поділився у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На записі видно емоційну розмову співробітниці магазина та клієнта. Останній був без маски. В якийсь момент чоловік нахилився над прилавком і плюнув у дівчину.

Чоловік сперечався з касиркою
Винуватець конфлікту зник на авто

Автори спільноти розповіли, що інцидент стався на АЗС за адресою Харківське шосе, 68.

Окрім того, "Київ Оперативний" знайшов кривдника дівчини в соцмережах. За їхніми даними, це Віталій Олександрович Бяльський 1975 року народження. Родом він із Кривого Рогу.

Прикметно, що у своєму акаунті в соціальній мережі чоловік ділився публікацією новини про особу, що відмовилася носити маску.

Віталій Олександрович Бяльський
Чоловік зробив репост історії про масковий скандал
Скриншот
Скриншот

Повідомлення пресслужби патрульної поліції

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • У Києві через зростання захворюваності на COVID-19 із 5 квітня ввели жорсткий локдаун. Центральний залізничний вокзал "Київ-Пасажирський" продовжує працювати, але правоохоронці перейшли на посилений режим роботи, оскільки багато пасажирів cкандалять і не хочуть носити маски.

  • Мер столиці Віталій Кличко заявив, що якщо в місті не покращиться ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, то суворий локдаун можуть продовжити до 10 травня.

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