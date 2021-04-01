У прокат вийшов фільм "Ґодзілла проти Конга": про що картина

Новий фільм "Ґодзілла проти Конга" від режисера Адама Вінгарда розповість глядачам про протистояння двох титанів.

Так, за сюжетом Ґодзілла і Конг зійдуться в нерівній сутичці. Організація, яка відстежує життя монстрів на планеті, відправить експедицію на незвіданий острів, щоб спробувати відшукати там таємницю походження титанів. Про це пише видання Fullcirclecinema (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наша стрічка стала продовженням сіквелу "Ґодзілли", створенням якого займався Майкл Доерті, тому дія сюжету відбувається в сьогоденні. Деякі персонажі "Ґодзілли 2" засвітяться і в кросовері, але особисто мені хочеться показати, як з роками змінився Конг. В цьому фільмі на нього постійно нападають, та й в цілому справи пішли гірше – люди стали постійно втручатися в його життя. Глядачам цікавіше побачити постарілого і більш суворого Конга", – поділився своєю думкою Адам Вінгард.

На екрани вийшов фільм "Ґодзілла проти Конга". Скріншот відео

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