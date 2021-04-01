В прокат вышел фильм "Годзилла против Конга": о чем картина

Новая картина "Годзилла против Конга" от режиссера Адама Вингарда расскажет зрителям о противостоянии двух титанов.

Так, по сюжету Годзилла и Конг сойдутся в неравной схватке. Организация, которая отслеживает жизнь монстров на планете, отправит экспедицию на неизведанный остров, чтобы попытаться отыскать там тайну происхождения титанов. Об этом пишет издание Fullcirclecinema (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Наша лента стала продолжением сиквела "Годзиллы", созданием которого занимался Майкл Доэрти, поэтому действие сюжета происходит в настоящем. Некоторые персонажи "Годзиллы 2" засветятся и в кроссовере, но лично мне хочется показать, как с годами изменился Конг. В этом фильме на него постоянно нападают, да и в целом дела пошли хуже – люди стали постоянно вмешиваться в его жизнь. Зрителям интереснее увидеть немного постаревшего и более сурового Конга", – поделился своим мнением Адам Вингард.

На экраны вышел фильм "Годзилла против Конга". Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, HBO готовит новые сериалы по мотивам "Игры престолов". Отмечается, что один из них под названием "Девять путешествий" или "Морская змея" принадлежит соавтору "Рима" Бруно Геллеру.