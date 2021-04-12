Sony Pictures Animation представила нову короткометражку "Домашні монстри" від франшизи "Монстри на канікулах"

Студія Sony Pictures Animation представила глядачам короткометражну анімацію "Домашні монстри" від франшизи "Монстри на канікулах".

Судячи з сюжету фільму, енергійний песик графа Дракули дуже сумує за своїм господарем, поки той займається важливими справами готелю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Адже все, що потрібно пухнастому улюбленцю – постійна увага власника. Тому Дракула знаходить йому нового друга. Однак граф навіть не підозрює, скільки шуму нароблять в його готелі ці двоє!" – йдеться в описі.

"А що, якби наші улюблені герої мали домашніх тварин? Разом з командою ми вирішили пофантазувати про те, які несподівані і курйозні ситуації могли б трапитися з монстрами з Готелю Трансільванія, якби у них були чотирилапими друзі",– розповіли Дженніфер Клуска і Дерек Драймон – режисери короткометражки "Домашні монстри".

"Уявіть, що ваш золотистий ретривер зростом як п'ятиповерхова будівля! Або чихуахуа дихає вогнем! Ми отримали неймовірну кількість позитивних емоцій, працюючи над створенням персонажів анімації "Домашні монстри" і намагалися зробити їх настільки ж смішними і дивними, якими є герої історії "Монстри на канікулах". Сподіваємося, глядачам сподобається, і вони з нетерпінням чекатимуть повернення монстреозних тварин у новій пригоді "Монстри на канікулах: Трансформанія"!" – відзначили режисери.

""Домашні монстри" – це нова яскрава робота від команд Sony Pictures Animation і Sony Pictures Imageworks. Ми щасливі, що зможемо подарувати неймовірні емоції щирого сміху мільйонам сімей по всьому світу в цей непростий час, адже "Монстри на канікулах" – по-справжньому сімейна історія. Для мене було честю попрацювати разом з фантастичним режисерським дуетом у складі Дженіффер і Дерека, які очолюють роботу над четвертою частиною анімації",– додав продюсер короткометражки Крістіан Роедель.

Дивіться яскраву пригоду "Монстри на канікулах: Трансформанія" вже цього літа в кіно!